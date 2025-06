Gareggiano su 20 o 50 km nei cruciverba: la soluzione è Marciatori

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gareggiano su 20 o 50 km' è 'Marciatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARCIATORI

Curiosità e Significato... La parola Marciatori è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Marciatori.

Perché la soluzione è Marciatori? I marciatori sono atleti specializzati nella corsa su lunghe distanze, come 20 o 50 km, affrontando percorsi impegnativi e spesso in competizioni ufficiali. La loro disciplina richiede resistenza, determinazione e una grande preparazione fisica e mentale. In breve, i marciatori sono i protagonisti di uno sport che unisce tecnica e tenacia, sfidando i propri limiti su lunghe distanze.

M Milano

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

