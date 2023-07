Gareggiano su 20 o 50 chilometri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggiano su 20 o 50 chilometri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MARCIATORI

Significato/Curiosita : Gareggiano su 20 o 50 chilometri

Stati ottenuti (in gara mista, ovvero una corsa in cui uomini e donne gareggiano contemporaneamente sul medesimo percorso, oppure in una gara esclusivamente... Alex schwazer (vipiteno, 26 dicembre 1984) è un marciatore italiano campione olimpico della 50 km a pechino 2008, squalificato per doping fino al 2024... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

