Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IONOSFERA

Significato/Curiosita : Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra

Il 99,999% della massa dell'intera atmosfera. l'eterosfera al di sopra dei 100 km di quota, dove si trova un'alta concentrazione di ossigeno atomico (o)... Misurano l'altezza degli strati della ionosfera utilizzando un trasmettitore di impulsi radio. 1929 : la parola ionosfera , proposta da robert watson-watt... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

