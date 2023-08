Gareggia su 20 o 35 km - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggia su 20 o 35 km. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MARCIATORE

Significato/Curiosità : Gareggia su 20 o 35 km

Il marciatore è un atleta che gareggia in competizioni di marcia, una disciplina dell'atletica leggera. Questi atleti si sfidano su distanze di 20 o 35 chilometri, a seconda delle categorie di gara. La marcia è una forma di corsa in cui almeno un piede deve essere a contatto con il suolo in ogni momento. I marciatori richiedono una combinazione di resistenza, tecnica e disciplina per mantenere una velocità competitiva mantenendo la corretta tecnica di camminata. La marcia è una sfida di precisione e resistenza, richiedendo concentrazione mentale e controllo fisico per raggiungere alte prestazioni su lunghe distanze.

Altre risposte alla domanda : Gareggia su 20 o 35 km : gareggia; Uno sportivo che gareggia ogni quattro anni; La Nazione per cui gareggia ; gareggia no su 20 o 50 chilometri; gareggia senza greggi; La Luna che gareggia in Coppa America;

Cerca altre Definizioni