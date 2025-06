Fuoco per festeggiare nei cruciverba: la soluzione è Falò

FALÒ

Perché la soluzione è Falò? FALÒ è un grande fuoco acceso all'aperto, tradizionalmente usato per celebrare feste popolari o ricorrenze. Spesso si accende in occasione di sagre, festività o momenti di convivialità, creando un’atmosfera calda e festosa. Il falò rappresenta un simbolo di comunità, allegria e tradizione, rendendo speciale ogni festa in cui viene acceso. È il cuore delle celebrazioni all'aperto.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

Ò -

