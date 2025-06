Ex lancieri tedeschi nei cruciverba: la soluzione è Ulani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ex lancieri tedeschi' è 'Ulani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ULANI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ulani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ulani.

Perché la soluzione è Ulani? Gli Ulan erano i truppe di cavalleria pesante dell'esercito tedesco, originariamente provenienti dall'Impero Ottomano e adottate dalla Prussia nel XIX secolo. Il termine deriva dal turco ulak, che significa messaggero o soldato. Questi soldati erano noti per la loro abilità a cavallo e il ruolo di élite nelle battaglie, rappresentando un simbolo di forza e disciplina militare.

Storici lancieri tedeschiColonia per i TedeschiLo dicono brindando i TedeschiUno per tutti i TedeschiLa Germania per i Tedeschi

U Udine

L Livorno

A Ancona

N Napoli

I Imola

