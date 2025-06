Come la batteria... che non va più nei cruciverba: la soluzione è Scarica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come la batteria... che non va più' è 'Scarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARICA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scarica? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Scarica.

Perché la soluzione è Scarica? Scarica significa ridurre o esaurire le risorse di energia, come quando la batteria del telefono si svuota e non funziona più. Può anche riferirsi a un trasferimento di dati o file da un dispositivo a un altro. Insomma, è il termine che descrive quel momento in cui qualcosa perde la sua vitalità o capacità di funzionare al massimo.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

