La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le mette chi non se ne va più' è 'Radici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADICI

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Radici, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Radici? Le radici sono la parte sotterranea di una pianta che le dà stabilità e nutrimento, ma anche il simbolo delle origini e delle tradizioni profonde. Quando qualcosa non se ne va più, si dice che è radicato, cioè difficile da eliminare o cambiare. Le radici rappresentano quindi ciò che resta forte e saldo nel tempo, anche di fronte alle sfide.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Possono essere a fittone o fascicolateSi addentrano nel terrenoVivono sotto terraIl grido di chi non ne può piùLa stella più vicina al Sole ne dista più di quattroPiù si va in alto e più si allarga

Hai davanti la definizione "Le mette chi non se ne va più" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

