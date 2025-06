Animali come gli uomini nei cruciverba: la soluzione è Bipedi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Animali come gli uomini' è 'Bipedi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIPEDI

Curiosità e Significato... La soluzione Bipedi di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bipedi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bipedi? Bipedi indica gli esseri viventi che camminano su due piedi, come gli esseri umani e alcuni animali come gli uccelli o i kanguri. Questa caratteristica li distingue da molte altre specie che si muovono a quattro zampe o con altri sistemi di locomozione. In natura, il bipedismo rappresenta un modo evolutivo per adattarsi all’ambiente e facilitare attività come la manipolazione degli oggetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono anche gli uomini come animaliNutre uomini e animaliUomini : medici = animali : xAnimali delle terre polariUomini di valore

B Bologna

I Imola

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T O C E A A C T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCENTATO" ACCENTATO

