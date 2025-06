Vaste zone piatte nei cruciverba: la soluzione è Pianure

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vaste zone piatte' è 'Pianure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANURE

Curiosità e Significato... La parola Pianure è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pianure.

Perché la soluzione è Pianure? Il termine pianure indica vaste zone di terreno estremamente piatte e aperte, spesso estese su grandi superfici. Queste aree sono ideali per l'agricoltura e rappresentano paesaggi naturali molto suggestivi, come le pianure della pianura Padana o quelle dell'America centrale. La loro caratteristica principale è la mancanza di rilievi, offrendo un panorama uniforme e aperto. Sono ambienti fondamentali per l'economia e la natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nativa di certe zone del Friuli o dell Alto AdigeQuella alta caratterizza le zone a rischio terremotiUccelletti delle zone costiere simili ai corrieriQuella di Milano è una delle più vaste Ztl d EuropaPianta che forma vaste praterie sottomarine

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

U Udine

R Roma

E Empoli

C U T R N O A T C Mostra soluzione



