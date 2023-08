Quella di Milano è una delle più vaste Ztl d Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Milano è una delle più vaste Ztl d Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AREA B

Significato/Curiosita : Quella di milano e una delle piu vaste ztl d europa

Politica interna non impedì alla città di svilupparsi fino a diventare una delle più potenti e prospere in europa, assistita dalla sua propria valuta in...

