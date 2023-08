Pianta che forma vaste praterie sottomarine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che forma vaste praterie sottomarine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POSIDONIA

Significato/Curiosita : Pianta che forma vaste praterie sottomarine

Frutti galleggianti volgarmente chiamati "olive di mare". forma delle praterie sottomarine che hanno una notevole importanza ecologica, costituendo la comunità... Immagini o altri file su posidonia oceanica wikispecies contiene informazioni su posidonia oceanica mar mediterraneo: posidonie, su natureaquarium.it. url... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

