Vota a Palazzo Madama

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Vota a Palazzo Madama. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEN

Curiosità su Vota a palazzo madama: Dal 18 ottobre 2022 al 21 novembre 2023 capogruppo di forza italia a palazzo madama nella xix legislatura, e dal 23 novembre dello stesso anno vicepresidente...

