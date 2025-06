L autista l usa con la ruota di scorta nei cruciverba: la soluzione è Cric

Home / Soluzioni Cruciverba / L autista l usa con la ruota di scorta

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L autista l usa con la ruota di scorta' è 'Cric'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRIC

Curiosità e Significato... La soluzione Cric di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cric per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cric? Il termine cric indica uno strumento utilizzato per sollevare un veicolo, spesso impiegato per cambiare una ruota di scorta. È fondamentale in situazioni di emergenza, permettendo di alzare l’auto in modo sicuro. Quindi, quando si parla di autista e ruota di scorta, il cric è ciò che permette di intervenire rapidamente e risolvere il problema.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si usa con la ruota di scortaL autista lo usa per cambiare la ruotaSi prende con la ruota di scortaL autista lo usa se bucaL autista lo usa quando buca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "L autista l usa con la ruota di scorta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

R Roma

I Imola

C Como

R I E T A C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCETRI" ARCETRI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.