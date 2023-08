L autista lo usa se buca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autista lo usa se buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Delle stesse dimensioni di quello presente sotto l'autostrada e riempì la buca con del cemento; all'interno del cunicolo inserì dell'esplosivo, e poi vi... Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L autista lo usa se buca : autista; buca; Il martinetto dell autista ; Jean-Pierre flautista ; All autista secca usarlo; Ne fanno parte maggiordomo cuoco e autista ; L autista per i francesi fra; La buca che dà nome a un pecorino; In mezzo alla buca ; buca re qualcosa mediante l uso di uno strumento; Il suo sapone è tipico per il buca to; Sono come i buca tini ma più grosse;

