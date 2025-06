Il periodo del Cenozoico in cui è apparso l uomo nei cruciverba: la soluzione è Quaternario

QUATERNARIO

Perché la soluzione è Quaternario? Il Quaternario è il periodo geologico più recente, iniziato circa 2,6 milioni di anni fa, durante il quale sono apparsi gli esseri umani. Caratterizzato da glaciazioni e cambiamenti climatici, ha visto l'evoluzione e la diffusione dell’Homo sapiens, che oggi domina il pianeta. È un'epoca fondamentale per comprendere la storia della vita e del nostro stesso sviluppo.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

