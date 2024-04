La Soluzione ♚ Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore. VACATIO LEGIS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Periodo in cui una norma anche se pubblicata non e ancora in vigore: In giurisprudenza e in diritto, la locuzione latina vacatio legis, genericamente traducibile come "mancanza della legge", indica una condizione di non vigenza di una norma, sia perché ve ne sia una già emanata e che debba ancora entrare in vigore (per decorso del prescritto tempo ovvero per non ancora intervenuta ratifica o comunque perfezionamento della richiesta procedura), sia perché si conosca o comunque percepisca la necessità di regolamentazione di una materia per la quale, nel periodo considerato, non vi siano norme vigenti. La vacatio legis è un periodo di tempo (generalmente di 14 giorni) che intercorre tra la pubblicazione e ...

Altre Definizioni con vacatio legis; periodo; norma; anche; pubblicata; ancora; vigore;