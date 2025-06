Ha per capitale Helena nei cruciverba: la soluzione è Montana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha per capitale Helena' è 'Montana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONTANA

Curiosità e Significato... La soluzione Montana di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Montana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Montana? Montana è uno stato degli Stati Uniti, noto per le sue vaste praterie e le montagne imponenti. Il nome deriva dalla parola spagnola che significa montagna, riflettendo il paesaggio prevalentemente montuoso. È una regione ricca di natura selvaggia, parchi nazionali e panorami mozzafiato, perfetta per gli amanti dell’avventura e della tranquillità. Un vero gioiello naturale nel cuore del Nord America.

Se "Ha per capitale Helena" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

