FARISEI

Perché la soluzione è Farisei? I Farisei erano un gruppo di ebrei dell'antichità noti per la loro rigida osservanza delle leggi religiose. Gesù li definì ipocriti perché spesso apparivano religiosi all'esterno, ma dentro avevano intenzioni diverse o praticavano l'ipocrisia. La parola Farisei oggi simboleggia persone che mostrano una moralità falsa o che giudicano gli altri con severità, nascondendo spesso le proprie mancanze.

F Firenze

A Ancona

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

I Imola

