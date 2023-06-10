Gesù li cacciò dal tempio

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù li cacciò dal tempio' è 'Mercanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MERCANTI

Come completare la definizione

  • Definizione: Gesù li cacciò dal tempio
  • Risposta: MERCANTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: M_______
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

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Mercanti Mercanti cruciverba soluzione Gesù li cacciò dal tempio Mercanti definizione

Perché la soluzione è Mercanti? Gesù cacciò i mercanti dal tempio per ristabilire il rispetto sacro di quel luogo di preghiera. La loro presenza disturbava il clima di spiritualità, trasformando il tempio in un mercato e disturbando i fedeli. La sua azione aveva lo scopo di ripristinare l'ordine e la sacralità, eliminando le attività commerciali che vi si erano insediate. Quella scena testimonia il desiderio di mantenere intatto il significato spirituale di quel luogo sacro.

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Gesù li cacciò dal tempio - risposta corretta per cruciverba

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gesù li cacciò dal tempio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mercanti'.

Schemi utili per Mercanti

  • Schema parole: 8
  • La soluzione inizia con M
  • La soluzione finisce con I
  • Schema iniziale: M_______
  • Schema finale: ____ANTI

Le 8 lettere della soluzione Mercanti

M Milano
E Empoli
R Roma
C Como
A Ancona
N Napoli
T Torino
I Imola

La soluzione 'Mercanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gesù li cacciò dal tempio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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