Gesù li cacciò dal tempio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gesù li cacciò dal tempio' è 'Mercanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MERCANTI
Come completare la definizione
- Definizione: Gesù li cacciò dal tempio
- Risposta: MERCANTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Mercanti? Gesù cacciò i mercanti dal tempio per ristabilire il rispetto sacro di quel luogo di preghiera. La loro presenza disturbava il clima di spiritualità, trasformando il tempio in un mercato e disturbando i fedeli. La sua azione aveva lo scopo di ripristinare l'ordine e la sacralità, eliminando le attività commerciali che vi si erano insediate. Quella scena testimonia il desiderio di mantenere intatto il significato spirituale di quel luogo sacro.
Gesù li cacciò dal tempio - risposta corretta per cruciverba
Questa pagina è dedicata alla definizione "Gesù li cacciò dal tempio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mercanti'.
Schemi utili per Mercanti
- Schema parole: 8
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: M_______
- Schema finale: ____ANTI
Le 8 lettere della soluzione Mercanti
La soluzione 'Mercanti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Gesù li cacciò dal tempio". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Altre definizioni collegate
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E O D I A C L