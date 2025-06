È privo di dimensioni nei cruciverba: la soluzione è Punto

Home / Soluzioni Cruciverba / È privo di dimensioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È privo di dimensioni' è 'Punto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUNTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Punto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Punto.

Perché la soluzione è Punto? Il termine punto indica una posizione precisa, senza dimensioni o grandezza, come il puntino su una mappa o il punto di una frase. È qualcosa di piccolo e essenziale, che segnala un dettaglio importante senza occupare spazio. In molte situazioni, rappresenta un principio, un limite o un elemento minimale, dimostrando come a volte meno sia più. È il simbolo del minimo indispensabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Involto di notevole peso e dimensioni da portare a spallaIn ecologia è l ambiente limitato per dimensioni in cui vive una comunità animalePrivo di capacitàPillola di piccole dimensioni usata in omeopatiaPrivo di scopo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "È privo di dimensioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

O Otranto

B I L B A O A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ABBAGLIO" ABBAGLIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.