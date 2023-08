Usati per uno specifico scopo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usati per uno specifico scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADIBITI

Significato/Curiosita : Usati per uno specifico scopo

Posta registrato presso un fornitore del servizio. è uno dei servizi internet più conosciuti e usati assieme alla navigazione web e la sua nascita risale... Con il termine parcheggio si indicano un luogo, uno spazio o una zona adibiti alla sosta di veicoli, nonché la tecnica di posizionamento dei veicoli per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 5 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Usati per uno specifico scopo : usati; specifico; scopo; Rimedi naturali usati in terapie alternative; usati ssimo motore di ricerca in Internet; Antichi metalli usati per la costruzione di strumenti musicali; Accusati vo corto; Nei software è una raccolta dei comandi più usati ; specifico peculiare; Attore non specifico ; Piccolo spazio nel muro o settore molto specifico ; Un disturbo specifico dell apprendimento; Ciascuno di essi si lega a uno specifico antigene; Indicato o mandato dal fato per uno scopo ; scopo fine; Rispondente allo scopo ; Un raduno a scopo scientifico; Lo sono gli impianti attrezzati allo scopo di usare la corrente;

Cerca altre Definizioni