Una compravendita che interessa molti tifosi nei cruciverba: la soluzione è Calciomercato

Home / Soluzioni Cruciverba / Una compravendita che interessa molti tifosi

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una compravendita che interessa molti tifosi' è 'Calciomercato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCIOMERCATO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 13 lettere Calciomercato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calciomercato? Il calciomercato è il periodo in cui club e giocatori trattano trasferimenti, acquisti e cessioni di calciatori. È un momento di grande fermento, atteso da tifosi e appassionati, che seguono con entusiasmo le novità sulle squadre del cuore. In questa finestra di opportunità, si definiscono le formazioni e si costruisce il sogno di vincere. È tutto ciò che riguarda il mondo del calcio in movimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha molti tifosi a FerraraHa molti tifosi atalantiniHa molti tifosi a GlasgowRiunisce al bar molti tifosiHa molti tifosi a Madrid

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Una compravendita che interessa molti tifosi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

R Roma

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

O D O R U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IODURO" IODURO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.