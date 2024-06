Riunisce al bar molti tifosi

: Inaugurato nel 1976 e ristrutturato a più riprese (da ultimo nel quadriennio 2013-2016), è il secondo impianto per capienza in Friuli-Venezia Giulia dopo lo stadio Nereo Rocco di Trieste (poco più di mille posti in più); ospita le gare casalinghe del club calcistico dell'Udinese, società che ne ha la gestione. Situato nel quartiere Rizzi, a 4 km dal centro cittadino, ha un'altitudine di 112 m s. m. l. Lo Stadio Friuli, noto anche come Bluenergy Stadium, è un impianto multisportivo italiano di Udine.

Italiano: Sostantivo: schermo m sing (pl.: schermi) . (elettronica), (informatica), (tecnologia), (ingegneria) superficie di un dispositivo elettronico su cui compaiono immagini un tablet è un dispositivo dotato di uno schermo di grandezza superiore rispetto a uno smartphone.. schermo curvo: per esempio come TV ormai già da tempo sul mercato, anche per videogiochi, permette quasi di proiettarsi virtualmente assistendo a spettacoli o fruendone appunto diversamente, ciò in taluni casi soprattutto per le ampie dimensioni dello strumento tecnologico medesimo il "Samsung Formato ultra-wide da 32:9 Schermo Curvo HDR" è a dir poco impressionante.