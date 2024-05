Ha molti tifosi a Glasgow

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Il Celtic Football Club (AFI: /s'ltk 'futbol 'klb/), noto più semplicemente come Celtic, è una società calcistica scozzese con sede nella città di Glasgow. Milita nella Scottish Premiership dal 1890, anno della costituzione del campionato, è l'unico club scozzese ad avere sempre disputato la Scottish Premiership sin dalla sua istituzione (1890-91) e, insieme all'Aberdeen, a non essere mai retrocesso. A livello nazionale è la seconda squadra in Scozia per numero di titoli ufficiali vinti: 115. Nella bacheca del club figurano: 53 campionati, 41 Coppe di Scozia (record) e 21 Coppe di Lega. A livello internazionale nella bacheca del club figura 1 Coppe dei Campioni/UEFA Champions League. Complessivamente il club si è aggiudicato 116 trofei ufficiali, 115 nazionali e 1 internazionale, che la rendono la terza squadra al mondo più vincente dopo gli egiziani dell'Al-Ahly e i Rangers (118). Insieme ai rivali storici dei Rangers forma la cosiddetta Old Firm del calcio scozzese, una delle più forti e accese rivalità sportive di tutti i tempi.

celtica f sing

femminile di celtico

Sillabazione

cèl | ti | ci

Etimologia / Derivazione

vedi celtico