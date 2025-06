Vi si producono oggetti metallici nei cruciverba: la soluzione è Fonderia

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si producono oggetti metallici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vi si producono oggetti metallici' è 'Fonderia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FONDERIA

Curiosità e Significato di "Fonderia"

Hai risolto il cruciverba con Fonderia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Fonderia.

Perché la soluzione è Fonderia? Una fonderia è un luogo dove si producono oggetti metallici attraverso il processo di fusione, cioè sciogliendo i metalli e versandoli in stampi per ottenere forme precise. È un'arte antica che permette di creare componenti per l'industria, l'arte e l'edilizia. La fonderia rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per molte creazioni in metallo, trasformando materiali grezzi in prodotti finiti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Officina produttrice di oggetti metalliciVi si producono i vini albana e sangioveseVi si producono ottimi prosciuttiSi forma sugli antichi oggetti metallici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Fonderia

Hai davanti la definizione "Vi si producono oggetti metallici" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E T E S O E N U I L R A I L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETERNA ILLUSIONE" LETERNA ILLUSIONE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.