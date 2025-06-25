Lo è una zona come la Ruhr

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è una zona come la Ruhr' è 'Mineraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINERARIA

La risposta Mineraria è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Mineraria? La parola mineraria si riferisce a un'area caratterizzata dall'attività estrattiva di risorse sotterranee come carbone, minerali e altri materiali utili. Questa zona si sviluppa grazie alla presenza di depositi ricchi di materie prime, favorendo l'occupazione e lo sviluppo industriale. La regione mineraria può essere identificata dalla concentrazione di miniere, impianti di estrazione e infrastrutture dedicate. La sua importanza è legata alla contribuzione economica e alla storia di molte aree industrializzate.

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Lo è una zona come la Ruhr nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Mineraria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è una zona come la Ruhr" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mineraria'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è una zona come la Ruhr

Lo è una zona come la Ruhr Risposta: MINERARIA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: M________

M________ Inizia con: M

M Finisce con: A

Le 9 lettere della soluzione

M Milano I Imola N Napoli E Empoli R Roma A Ancona R Roma I Imola A Ancona

La soluzione 'Mineraria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è una zona come la Ruhr". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.