Lo è una zona come la Ruhr
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SOLUZIONE: MINERARIA
La risposta Mineraria è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Mineraria? La parola mineraria si riferisce a un'area caratterizzata dall'attività estrattiva di risorse sotterranee come carbone, minerali e altri materiali utili. Questa zona si sviluppa grazie alla presenza di depositi ricchi di materie prime, favorendo l'occupazione e lo sviluppo industriale. La regione mineraria può essere identificata dalla concentrazione di miniere, impianti di estrazione e infrastrutture dedicate. La sua importanza è legata alla contribuzione economica e alla storia di molte aree industrializzate.
Lo è una zona come la Ruhr nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Mineraria
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è una zona come la Ruhr" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mineraria'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è una zona come la Ruhr
- Risposta: MINERARIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: M________
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Mineraria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è una zona come la Ruhr". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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