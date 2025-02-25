Lo è la zona compresa tra i due tropici

Paola Cammarota | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è la zona compresa tra i due tropici' è 'Torrida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TORRIDA

Perchè la soluzione è Torrida? Quando il sole splende forte tra i tropici, il clima diventa caldo e umido. Questa regione, chiamata Torrida, si trova tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, creando condizioni ideali per una vegetazione rigogliosa e paesaggi tropicali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è la zona compresa tra i due tropici
  • Risposta: TORRIDA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    TRIA
  • Inizia con: T
  • Finisce con: A
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Lo è la zona compresa tra i due tropici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Torrida

La definizione "Lo è la zona compresa tra i due tropici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torrida'.

La soluzione 'Torrida' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la zona compresa tra i due tropici". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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