Lo è la zona compresa tra i due tropici
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Perchè la soluzione è Torrida? Quando il sole splende forte tra i tropici, il clima diventa caldo e umido. Questa regione, chiamata Torrida, si trova tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno, creando condizioni ideali per una vegetazione rigogliosa e paesaggi tropicali. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è la zona compresa tra i due tropici
- Risposta: TORRIDA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: TRIA
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Lo è la zona compresa tra i due tropici nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Torrida
La definizione "Lo è la zona compresa tra i due tropici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Torrida'.
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