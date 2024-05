Lo è una zona costiera o di riviera

Significato della soluzione per: Lo e una zona costiera o di riviera

Aggettivo

litoraneo m sing

(geografia) che si trova sulla costa

Sillabazione

li | to | rà | ne | o

Pronuncia

IPA: /lito'raneo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino litus cioè "lido"

Sinonimi

costiero, litorale, rivierasco, marino, marittimo

Contrari

interno, continentale

Varianti

(raro) littoraneo

Parole derivate