Leve a pala nei cruciverba: la soluzione è Remi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Leve a pala' è 'Remi'.

REMI

Curiosità e Significato di Remi

Vuoi sapere di più su Remi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Remi.

Perché la soluzione è Remi? Remi è il plurale di remo, strumento usato per spingere barche sull'acqua. La parola richiama l’immagine di un’attività antica e avventurosa, simbolo di movimento e scoperta. Utilizzata spesso in contesti nautici o sportivi, rappresenta la collaborazione tra le persone che remano insieme per raggiungere una meta. Insomma, un termine che evoca libertà e avventura sul mare.

Come si scrive la soluzione Remi

R Roma

E Empoli

M Milano

I Imola

