La pala da altare tipica delle chiese spagnole

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pala da altare tipica delle chiese spagnole' è 'Retablo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETABLO

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Perché la soluzione è Retablo? Il retablo è una struttura artistica e architettonica che si trova dietro l'altare nelle chiese spagnole, caratterizzata da un elaborato insieme di pannelli, statue e decorazioni. Questa composizione funge da sfondo sacro, arricchendo visivamente il luogo di culto e creando un ambiente di spiritualità e devozione. La sua funzione principale consiste nel mettere in risalto le scene sacre e i santi venerati, contribuendo a un’atmosfera di venerazione. La sua presenza è un elemento distintivo dell’arte religiosa iberica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pala da altare tipica delle chiese spagnole". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La pala da altare tipica delle chiese spagnole nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Retablo

Per risolvere la definizione "La pala da altare tipica delle chiese spagnole", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pala da altare tipica delle chiese spagnole" conferma che la soluzione 'Retablo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Retablo

R Roma E Empoli T Torino A Ancona B Bologna L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pala da altare tipica delle chiese spagnole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Retablo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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