Le due leve sul manubrio della bici - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FRENI

Le due leve sul manubrio della bicicletta, comunemente conosciute come freni, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza e il controllo durante la guida. Posizionate generalmente sul lato destro e sinistro del manubrio, queste leve permettono al ciclista di applicare la forza necessaria per fermare o rallentare la bicicletta. La leva destra controlla il freno posteriore, mentre la leva sinistra controlla il freno anteriore. Premendo delicatamente queste leve, il ciclista può regolare la quantità di forza di frenata applicata, consentendo una guida fluida e sicura in diverse situazioni stradali.

Altre risposte alla domanda : Le due leve sul manubrio della bici : leve; manubrio; della; bici; Si conta tra nine e eleve n; Dei Grandi Laghi è quello che bagna Cleve land; Il lago di Cleve land; Tra nine ed eleve n; Tra nine e eleve n; Moto americana con un ampio manubrio ; Le impugnature del manubrio ; Pezzo che collega manubrio e ruota di una bici; Il dell Etna antica razza di cani da caccia della Sicilia; La sigla della tubercolosi; I prodotti della terra; Il piccolo della botte; Reparto della Polizia; Le forbici più grosse; Consegnano il cibo in bici ; Il noleggio di bici nelle città; Marchio di bici clette dal nome di comune lombardo; Si usano per rattoppare le gomme delle bici ;

