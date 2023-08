Tipo di bilancia a più leve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di bilancia a più leve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BASCULLA

Significato/Curiosita : Tipo di bilancia a piu leve

Antico stat) è una bilancia di origine etrusca il cui funzionamento si basa sul principio delle leve. è costituita da una leva a bracci diseguali e da... Un'oscillazione in posizione di sospensione, passando in posizione retroversa con basculle e arrivo in posizione di appoggio sugli staggi la kippe breve elemento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

