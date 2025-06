Si incaponisce e non ascolta nessuno nei cruciverba: la soluzione è Testardo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si incaponisce e non ascolta nessuno' è 'Testardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TESTARDO

Curiosità e Significato di Testardo

La parola Testardo è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Testardo.

Perché la soluzione è Testardo? Testardo descrive una persona che si ostina nel suo modo di pensare o agire, senza lasciarsi convincere dagli altri. È qualcuno che insiste con fermezza, anche quando sarebbe meglio ascoltare consigli o alternative. Questa caratteristica può essere sia un pregio che un difetto, a seconda delle situazioni. In ogni caso, rappresenta quella determinazione che non si arrende facilmente, anche di fronte alle opinioni altrui.

Come si scrive la soluzione Testardo

La definizione "Si incaponisce e non ascolta nessuno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

