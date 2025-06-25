Vive approfittando
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SOLUZIONE: SFRUTTATORE
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Perché la soluzione è Sfruttatore? Un individuo che vive approfittando si comporta come un sfruttatore, cercando di ottenere vantaggi a discapito degli altri senza considerare le conseguenze. Spesso agisce in modo subdolo, approfittando delle debolezze o delle opportunità per trarne profitto. Questa attitudine può creare tensioni e ingiustizie, lasciando dietro di sé un senso di inganno. Alla fine, chi vive approfittando rischia di perdere fiducia e rispetto.
Vive approfittando nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sfruttatore
La soluzione associata alla definizione "Vive approfittando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfruttatore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vive approfittando
- Risposta: SFRUTTATORE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Schema utile: S__________
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Sfruttatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vive approfittando". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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