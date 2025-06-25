Vive approfittando

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Vive approfittando' è 'Sfruttatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SFRUTTATORE

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Perché la soluzione è Sfruttatore? Un individuo che vive approfittando si comporta come un sfruttatore, cercando di ottenere vantaggi a discapito degli altri senza considerare le conseguenze. Spesso agisce in modo subdolo, approfittando delle debolezze o delle opportunità per trarne profitto. Questa attitudine può creare tensioni e ingiustizie, lasciando dietro di sé un senso di inganno. Alla fine, chi vive approfittando rischia di perdere fiducia e rispetto.

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Vive approfittando nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sfruttatore

La soluzione associata alla definizione "Vive approfittando" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sfruttatore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vive approfittando

Vive approfittando Risposta: SFRUTTATORE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Schema utile: S__________

S__________ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 11 lettere della soluzione

S Savona F Firenze R Roma U Udine T Torino T Torino A Ancona T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Sfruttatore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vive approfittando". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.