Quella arbitrale scende in campo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella arbitrale scende in campo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TERNA

Significato/Curiosità : Quella arbitrale scende in campo

Una "terna" nell'ambito sportivo si riferisce a un gruppo di tre arbitri che supervisionano una partita, spesso nel calcio. Questa squadra arbitrale è responsabile di garantire il rispetto delle regole del gioco, prendere decisioni sulle azioni in campo e assicurare che la partita si svolga in modo equo. La "terna" è composta da un arbitro principale e due assistenti che monitorano il gioco da diverse angolazioni del campo. Questo sistema aiuta a ridurre gli errori arbitrali e a garantire un'interpretazione più accurata delle situazioni di gioco. La "terna" è un elemento cruciale per la gestione delle competizioni sportive.

Altre risposte alla domanda : Quella arbitrale scende in campo : quella; arbitrale; scende; campo; Si sostituisce quella fulminata; Da quella si passa alla brace; quella con La Mecca è Saudita; quella del corallo si estende tra Alghero e Bosa; quella craxiana degli anni 80 era detta da bere; Giudizio arbitrale ; Una sentenza arbitrale ; C è quella arbitrale ; Quella arbitrale gestisce la partita di calcio; Nato a Firenze il 25 agosto 1973, il personaggio è il designatore arbitrale per i campionati di calcio di Serie A e Serie B; Un piccolo discende nte del nonno; La quantità sotto cui non si scende ; In filosofia è il contrario di trascende nza; scende in acqua dopo il battesimo; scende dondolando; Le avversarie in campo ; Il campo da golf; Portare via le truppe dal campo di battaglia; Un limitato campo di atterraggio; Una laurea meritata sul campo : causa lat;

Cerca altre Definizioni