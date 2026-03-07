Il numero di cestisti in campo durante una partita

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il numero di cestisti in campo durante una partita' è 'Dieci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIECI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il numero di cestisti in campo durante una partita" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il numero di cestisti in campo durante una partita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Dieci? Nel basket, la presenza di un numero specifico di giocatori per squadra è fondamentale per il ritmo della partita. In particolare, durante ogni incontro ufficiale, ogni formazione schiera un totale di dieci atleti in campo, divisi tra attaccanti e difensori. Questa quantità permette alle squadre di mantenere un equilibrio tra attacco e difesa, rispettando le regole stabilite dal regolamento del campionato. La rotazione tra i giocatori è essenziale per garantire freschezza e strategia durante il gioco.

La definizione "Il numero di cestisti in campo durante una partita" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il numero di cestisti in campo durante una partita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Dieci:

D Domodossola I Imola E Empoli C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il numero di cestisti in campo durante una partita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Quante ragazze per me posson bastare in un successo di Lucio Battisti?Correva in Italia con il volto di Alessandro VoltaIl primo numero cardinale a due cifreRiceve le alzate durante una partita di pallavoloIl controllo del pallone durante la partitaLa partita a tennis con il campo più strettoSi elabora durante la partita a scacchiScende in campo dal primo minuto della partita