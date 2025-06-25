Si affronta con prudenza
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SOLUZIONE: CURVA
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Perché la soluzione è Curva? Una curva si affronta con prudenza, poiché rappresenta un cambiamento di direzione che richiede attenzione e cautela. Quando si incontra una curva sulla strada, è fondamentale ridurre la velocità e mantenere un atteggiamento attento per evitare rischi di perdere il controllo. La prudenza permette di adattare la guida alle condizioni del percorso, garantendo sicurezza e prevenendo incidenti in situazioni di svolta improvvisa. Quindi, affrontare una curva con prudenza è essenziale per la sicurezza di tutti.
Si affronta con prudenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Curva
Quando la definizione "Si affronta con prudenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Curva'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si affronta con prudenza
- Risposta: CURVA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Curva' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si affronta con prudenza". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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