Si affronta con prudenza

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si affronta con prudenza' è 'Curva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURVA

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Perché la soluzione è Curva? Una curva si affronta con prudenza, poiché rappresenta un cambiamento di direzione che richiede attenzione e cautela. Quando si incontra una curva sulla strada, è fondamentale ridurre la velocità e mantenere un atteggiamento attento per evitare rischi di perdere il controllo. La prudenza permette di adattare la guida alle condizioni del percorso, garantendo sicurezza e prevenendo incidenti in situazioni di svolta improvvisa. Quindi, affrontare una curva con prudenza è essenziale per la sicurezza di tutti.

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Si affronta con prudenza nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Curva

Quando la definizione "Si affronta con prudenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Curva'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si affronta con prudenza

Si affronta con prudenza Risposta: CURVA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

C Como U Udine R Roma V Venezia A Ancona

La soluzione 'Curva' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si affronta con prudenza". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.