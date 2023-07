Si affronta in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si affronta in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NEMICO

Significato/Curiosita : Si affronta in guerra

Disambiguazione – "grande guerra" rimanda qui. se stai cercando il film, vedi la grande guerra. la prima guerra mondiale fu un conflitto che coinvolse... Stato osservato che il concetto di nemico è "basilare sia per gli individui che per le comunità". il termine "nemico" serve alla funzione sociale di designare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

