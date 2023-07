La si affronta acquistando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si affronta acquistando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SPESA

Significato/Curiosita : La si affronta acquistando

Rassicurò, predicendogli la nascita di un bambino che sarebbe stato capace di regnare sui troiani, acquistando un potere straordinario che si sarebbe mantenuto... Una più generale. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la spesa pubblica, in economia, indica il complesso di denaro di provenienza pubblica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La si affronta acquistando : affronta; acquistando; Si affronta in guerra; Varò l Arca per affronta re il biblico diluvio; Uno sport in cui si affronta no le rapide; Lo furono gli angeli che non affronta rono Lucifero; affronta no Satana con l aiuto della fede; Si fa acquistando qualche tipo di merce;

Cerca altre Definizioni