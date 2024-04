La definizione e la soluzione di 5 lettere: Si abborda con prudenza. CURVA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La parola "curva" indica generalmente un oggetto non rettilineo: Curva – in ingegneria dei trasporti, porzione di strada, binario, sentiero o altro tipo di percorso che svolta verso sinistra o destra Curva – in matematica, una funzione continua definita su un intervallo reale i cui valori possono appartenere all'insieme dei reali, al piano euclideo, allo spazio euclideo o anche a uno spazio topologico Curva – in ingegneria idraulica, tratto di tubazione congiungente due tratti rettilinei che formano tra loro un angolo diverso da 180° Curva – comune boliviano nel dipartimento di La Paz Curva – nel baseball rappresenta una tipologia di ...

curva f sing

femminile singolare di curvo

Sostantivo

curva ( approfondimento) f sing (pl.: curve)

(matematica) (geometria) funzione continua da un intervallo reale in uno spazio topologico; più intuitivamente, figura geometrica monodimensionale (comune) svolta di una strada (ad esempio: curva a gomito) (colloquiale) la rotondità tipica del corpo femminile, più spesso usato al plurale ovvero curve (toscano desueto) anche rivolto a donna gobba

Voce verbale

curva

prima persona singolare presente indicativo di curvare

Sillabazione

cùr | va

Pronuncia

IPA: /'kurva/

Etimologia / Derivazione

femminile sostantivato dell'aggettivo curvo

Sinonimi

(aggettivo) piegata, inarcata, arcuata, torta, lunata, falcata, convessa, concava

piegata, inarcata, arcuata, torta, lunata, falcata, convessa, concava (di persona, parte del corpo) china, chinata, piegata, prona, ricurva, gobba

china, chinata, piegata, prona, ricurva, gobba (sostantivo) (nel linguaggio. scientifico e tecnico) diagramma

diagramma arco, parabola

(di strada) tratto non rettilineo, svolta, tornante, gomito

tratto non rettilineo, svolta, tornante, gomito curvatura, incurvatura, piega

(di fiume) ansa

ansa (di donna) forma, rotondità

forma, rotondità ( prima persona singolare presente indicativo di curvare) piega, inarca, arcua

piega, inarca, arcua ( prima persona singolare presente indicativo di curvare: di una parte del corpo) piega, china, flette

piega, china, flette ( prima persona singolare presente indicativo di curvare: di veicolo, strada) volta, svolta, gira

Contrari

(aggettivo) diritta, retta

diritta, retta (di persona, parte del corpo) ritta, eretta, impettita

ritta, eretta, impettita (sostantivo) controcurva

controcurva rettilineo

retta

( prima persona singolare presente indicativo di curvare) raddrizza

raddrizza (prima persona singolare presente indicativo di curvare: di veicolo, viale) va diritto

Parole derivate

curvabile, curvatura, curvilineo, curvometro, curvoso

Termini correlati

fillotassi, spirale dei primi, spirale dei razionali

Iponimi

(matematica) conica, cubica, circonferenza, ellisse, iperbole, parabola

