Malattia che compromette le cellule del fegato nei cruciverba: la soluzione è Epatite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Malattia che compromette le cellule del fegato' è 'Epatite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPATITE

Curiosità e Significato di Epatite

Hai risolto il cruciverba con Epatite? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Epatite.

Perché la soluzione è Epatite? L'epatite è un'infiammazione del fegato causata da infezioni virali, consumo eccessivo di alcol o altre sostanze tossiche. Questa condizione può compromettere la funzione epatica, portando a problemi di salute più gravi se non trattata. È importante conoscere come prevenirla e intervenire tempestivamente per mantenere il fegato in buona salute.

Come si scrive la soluzione Epatite

Hai trovato la definizione "Malattia che compromette le cellule del fegato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

