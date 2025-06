Distrugge con le acque nei cruciverba: la soluzione è Alluvione

ALLUVIONE

Curiosità e Significato di Alluvione

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Alluvione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alluvione? L'alluvione è un evento naturale in cui le acque di fiumi, piogge intense o mare si abbassano sui territori, sommando terreni e città. Può causare danni ingenti a infrastrutture, abitazioni e all'ambiente. È un fenomeno che, pur essendo naturale, spesso diventa un disastro per le comunità. Conoscere l'alluvione aiuta a prepararsi e proteggersi meglio in caso di emergenza.

Come si scrive la soluzione Alluvione

A Ancona

L Livorno

L Livorno

U Udine

V Venezia

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

