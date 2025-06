Così si definisce un vulcano inattivo nei cruciverba: la soluzione è Quiescente

Home / Soluzioni Cruciverba / Così si definisce un vulcano inattivo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Così si definisce un vulcano inattivo' è 'Quiescente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUIESCENTE

Curiosità e Significato di Quiescente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Quiescente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Quiescente? Quiescente si riferisce a qualcosa che è inattivo o in stato di riposo, ma potenzialmente può riprendere attività. Nel contesto dei vulcani, indica un vulcano che non erutta da molto tempo e sembra silenzioso, ma potrebbe risvegliarsi in futuro. È quindi un termine che descrive un equilibrio temporaneo tra quiete e possibilità di riattivazione, mantenendo viva l’attenzione sulla sua eventuale futura attività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così si definisce lo sguardo spentoCosi si definisce un abile furbacchioneCosì si definisce scherzosamente un furbacchioneSi definisce così il nemico più accanitoSi definisce così un colore luminoso e poco saturo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quiescente

Hai davanti la definizione "Così si definisce un vulcano inattivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Q Quarto

U Udine

I Imola

E Empoli

S Savona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

I R C U C O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRUCCIO" CRUCCIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.