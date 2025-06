Sorride sul comodino nei cruciverba: la soluzione è Dentiera

DENTIERA

Curiosità e Significato di Dentiera

Perché la soluzione è Dentiera? Una dentiera è un apparecchio che si utilizza per sostituire i denti mancanti, solitamente posizionato sul comodino quando non in uso. È fatta di materiali resistenti e permette di mangiare e parlare con più facilità. Quando il sorriso si spegne, la dentiera torna a ridare fiducia e funzionalità, mantenendo viva la gioia di sorridere ogni giorno.

Come si scrive la soluzione Dentiera

Hai trovato la definizione "Sorride sul comodino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A N C R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARINA" CARINA

