La Soluzione ♚ Lampada da comodino La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lampada da comodino. ABAT JOUR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lampada da comodino: Rosemary in camera da letto dove watson mise una federa sulla testa di lei e gliela legò al collo con il filo della lampada del comodino. lui le disse di... L'abat-jour o paralume è un oggetto troncoconico che copre una lampadina per deviare o per creare una luce soffusa, per ridurre l'intensità della sorgente luminosa; per estensione il termine abat-jour viene utilizzato per indicare l'intera lampada con il paralume e la lampadina. Comunemente esso è costituito da un telaio o riflettore fatto di carta o stoffa attaccato al portalampade. Si presenta con forme coniche o cilindriche. Al di là del ... Altre Definizioni con abat jour; lampada; comodino; Il minerale della lampada che abbronza; Lo stelo di una lampada da terra; Trova la lampada fatata; Un apparecchio da comodino;

La risposta a Lampada da comodino

ABAT JOUR

A

B

A

T

J

O

U

R

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Lampada da comodino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.