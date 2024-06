Si tiene sul comodino

: Le lampade possono essere classificate in una di queste due macro categorie: le lampade a fiamma (in cui la luce è prodotta dalla combustione di materie solide) e le lampade elettriche (in cui l’effetto luminoso è prodotto dalla corrente elettrica). Lampada è un termine generico con cui si indica una sorgente luminosa artificiale. Il termine deriva dai nomi corrispettivi in latino (lampas, -adis) e in greco (aµp, -d).

Italiano: Sostantivo: lampada ( approfondimento) f sing (pl.: lampade) . (elettrotecnica) (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) strumento che ha la funzione di illuminare, principalmente a combustione (di liquidi o di gas) oppure elettricità. Sillabazione: làm | pa | da. Pronuncia: IPA: /'lampada/ . Etimologia / Derivazione: dal latino lampas che deriva dal greco µp cioè "splendere" .