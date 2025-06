Ronald tra i presidenti degli Stati Uniti nei cruciverba: la soluzione è Reagan

REAGAN

Curiosità e Significato di Reagan

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Reagan, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reagan? Ronald Reagan è stato il 40° presidente degli Stati Uniti, noto per aver guidato il paese negli anni '80. La sua leadership ha segnato un'epoca di riforme economiche e politiche, lasciando un'impronta indelebile nella storia americana. Conosciuto anche come Reagan, il suo nome è ormai sinonimo di un periodo di forte cambiamento e di rinnovato ottimismo per gli Stati Uniti.

Come si scrive la soluzione Reagan

Hai trovato la definizione "Ronald tra i presidenti degli Stati Uniti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

A Ancona

G Genova

A Ancona

N Napoli

