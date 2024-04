La Soluzione ♚ Successe a Jimmy Carter

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REAGAN

Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.



Curiosità su Successe a jimmy carter: Disambiguazione – se stai cercando il pugile statunitense, vedi jimmy carter (pugile). questa voce o sezione sull'argomento politici statunitensi non cita... Ronald Wilson Reagan (Tampico, 6 febbraio 1911 – Los Angeles, 5 giugno 2004) è stato un politico, sindacalista e attore statunitense, 40º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1981 al 1989. Il suo stile oratorio persuasivo gli fece guadagnare la fama di grande comunicatore. Prima di entrare in politica fu un attore cinematografico e fu a capo della Screen Actors Guild. Negli anni quaranta aderì al Partito Democratico, ma passò ai Repubblicani negli anni sessanta. Fu governatore della California per due mandati. Dopo la sconfitta di Barry Goldwater alle presidenziali del 1964 Reagan divenne la figura più importante del movimento ...

