DEPOSTA

Curiosità e Significato di Deposta

Hai risolto il cruciverba con Deposta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Deposta.

Perché la soluzione è Deposta? Privata di una carica indica qualcosa che ha perso la sua funzione o energia, come un dispositivo senza batteria o un ente senza autorità. La parola deposta si usa anche nel senso di essere stati rimossi o deposti da una posizione di potere, come un sovrano o un rappresentante. In generale, descrive uno stato di sostanziale inattività o perdita di ruolo.

Come si scrive la soluzione Deposta

Hai trovato la definizione "Privata di una carica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

P Padova

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R U I E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNIRE" UNIRE

